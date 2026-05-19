濃いめの味噌汁をつくって、溶かして、氷で冷やして、ご飯へドン！フリーズドライ食品ブランド「アマノフーズ」は、2026年夏の新提案として「氷おみそ汁丼」を発表。こちらは、フリーズドライのおみそ汁を氷でキンキンに冷やし、ごはんの上にかけて食べる新メニューで、暑い日でもさらっと食べられるというもの。筆者は5月18日に行われたメディア向け試食会へ参加してきました。フリーズドライを使った「氷おみそ汁丼」の作り方