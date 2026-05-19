濃いめの味噌汁をつくって、溶かして、氷で冷やして、ご飯へドン！

フリーズドライ食品ブランド「アマノフーズ」は、2026年夏の新提案として「氷おみそ汁丼」を発表。こちらは、フリーズドライのおみそ汁を氷でキンキンに冷やし、ごはんの上にかけて食べる新メニューで、暑い日でもさらっと食べられるというもの。

筆者は5月18日に行われたメディア向け試食会へ参加してきました。フリーズドライを使った「氷おみそ汁丼」の作り方と管理栄養士考案のアレンジレシピ2品をご紹介します。

「氷おみそ汁丼」の作り方

基本は『いつものおみそ汁 なす』を使ったシンプルなレシピ。

<材料>1人分

『いつものおみそ汁 なす』:1食(ほかの具でもOK)

お湯 :50ml

氷 :90g(家庭用の氷13個程度)

ごはん :120g

<作り方>

1. 『いつものおみそ汁 なす』にお湯を注いでかき混ぜ、復元させる。ごはんは別の丼によそっておく。

2. 氷を入れて軽くかき混ぜ、キンキンに冷やす。

3. 冷やしたおみそ汁をごはんの上にもる。ごはんとおみそ汁の具を引き締める。

完成した丼は、冷たいおみそ汁と氷がごはんに馴染んで、見た目にも涼やか。

実際に食べてみると、味がしっかりしているけど、冷たいので暑くて食欲がない日でもするする入りそう。料理する気力もないほど疲れた日には、これ以上ないくらいぴったりの一品。

いつものごはんと、買い置きのなすのおみそ汁さえあれば作れる手軽さは、忙しい夏にありがたいですよね。

管理栄養士考案！ アレンジレシピ2品

ほかにも管理栄養士の渥美まゆ美さんが、「氷おみそ汁丼」を活用したアレンジレシピを2品考案。

●さらっとおいしく夏を乗り切る「氷おみそ汁丼 さばと夏野菜の豆乳仕立て」

<材料>1人分

『いつものおみそ汁 なす』:1食

お湯:50ml 氷:90g(家庭用の氷13個程度)

ごはん:120g

さば水煮缶:1/2缶 豆乳:100ml

トマト:1/4個 きゅうり:1/4本 青しそ:1枚

<作り方>

1. 『いつものおみそ汁 なす』にお湯を注いでかき混ぜる。

ごはんは別の丼によそっておく。

2. 氷を入れて軽くかき混ぜ、キンキンに冷やす。

3. ごはんにさば水煮缶を汁ごとかけ、きゅうりは小口切り、トマトはサイコロ状に切ってのせ、2をもる。

4. 豆乳をかけて、お好みで青しその千切りをのせる。

管理栄養士 渥美まゆ美さん コメント：

さばには良質な魚のたんぱく質が多く含まれます。さらに魚の油に含まれるDHAやEPA等は炎症抑制や血流改善の助けをするので、汗を沢山かいて血液濃度が上がりやすい夏の時期には積極的にとりたい栄養素です。

きゅうり、トマトに多く含まれるカリウムは、発汗で乱れやすい体内の水分バランスを整えてくれます。豆乳を追加することで、胃腸の負担を軽減しながら植物性のたんぱく質を摂取することができ、暑さに疲れた体の回復を助けます。

●氷おみそ汁丼 トリプル発酵旨辛韓国風

<材料>1人分

『いつものおみそ汁 なす』:1食

お湯:50ml 氷:90g(家庭用の氷13個程度)

ごはん:120g

納豆:1パック キムチ:40g 卵黄:1個分

青ねぎ:お好みで(カット済みパックがおすすめ)

刻みのり:お好みで

<作り方>

1. 『いつものおみそ汁 なす』にお湯を注いでかき混ぜる。

ごはんは別の丼によそっておく。

2. 氷を入れて軽くかき混ぜ、キンキンに冷やす。

3. 納豆とキムチを混ぜ、ごはんにのせ、2をもる。

4. 中央をくぼませて卵黄をのせ、青ねぎ、刻みのりをお好みでのせる。

★お好みで、お酢、プレーンヨーグルト、粉チーズを追加してもおいしくいただけます

管理栄養士 渥美まゆ美さん コメント：

発酵食品をたっぷり使った、食欲をそそる一品。納豆は良質な植物性のたんぱく質が含まれ、暑さで疲れた胃腸にも優しく消化も良いため、夏の時期に積極的に食べたい食品です。キムチも同様に発酵食品で、腸内環境の改善を助けてくれます。キムチの程よい酸味と辛みは唾液の分泌も促し、消化を助けます。

みそ、納豆、キムチの3つの発酵のチカラで、猛暑で弱った胃腸をいたわりながらも、体を元気づけてくれる組み合わせです。

冷やすことで塩味・旨味・コクが増し、ごはんの甘味も引き立つという「氷おみそ汁丼」。フリーズドライならではの手軽さで楽しめる新しい食べ方として、今年の夏に試してみては。

アマノフーズブランドサイト

https://www.asahi-gf.co.jp/special/amanofoods/