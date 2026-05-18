今年2月に世界最大手のWMEとエージェント契約を発表したNumber_iが、アメリカの名門音楽レーベルAtlantic Recordsと、レーベル契約を締結したことを発表した。Atlantic Recordsは、Warner Music Groupの一大レーベルであり、アレサ・フランクリン、レッドツェッペリンといったレジェンドアーティストからエド・シーラン、ブルーノ・マーズ、ロゼといった世界のトップスターを擁するレーベル。この歴史あるラインナップにNumber_iが