日本ハムの万波が5回の守備でレーザー披露■日本ハム ー 西武（17日・エスコンフィールド）日本ハムの万波中正外野手が17日、エスコンフィールドで行われた西武戦に「3番・右翼」で先発出場すると、5回の守備で自慢の強肩を披露した。二塁走者の本塁突入を阻止するレーザービームに本拠地は騒然。相手ファンも「仕方ない」と“白旗”モードだった。2-0の5回2死満塁の場面だった。西武の渡部聖弥外野手が一、二塁間を破る右前打