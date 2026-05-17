今日は、フライパンで焼くカステラレシピをご紹介します。ホットケーキミックスを使うレシピと、薄力粉で作るレシピです。フカフカのカステラをお家で楽しんでみませんか？ ▼ 材料3つでカステラが作れる ホットケーキミックス、豆乳、卵の材料3つでカステラが作れてしまうんです。材料を混ぜて、フライパンで焼けばできあがり。この手軽さなら、小腹が空いたときにサクッと作れますね。 ▼ ぐるぐる混ぜて焼くだけのフカフカカ