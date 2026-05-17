シンガー・ソングライターで俳優の泉谷しげる（78）が、石井岳龍監督（旧名＝石井聰亙＝69）と再タッグを組み、映画『爆裂都市 BURST CITY』（1982年公開）に続くライブ映画『天才か人災か！泉谷しげる全力ライブ THE MOVIE』を制作することが分かった。【写真】石井岳龍監督との映画制作に意気込む泉谷しげる「80歳を目前にした泉谷の生き様（ライブ）を作品化する試み」だそうで、今回は「終わりのないオイラの欲望が渦巻く