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【J1百年構想リーグ EAST第17節】(Ksスタ)水戸 0-1(前半0-0)東京V<得点者>[東]白井亮丞(54分)<警告>[水]根本凌(45分)、安藤晃希(87分)[東]鈴木海音(77分)、松橋優安(90分+3)観衆:7,123人主審:椎野大地└MF白井亮丞が20歳最終日にプロ初ゴール!! 東京Vが水戸を破って4試合ぶりの白星