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◎経済統計・イベントなど ◇５月１８日 １０：３０日・５年物利付国債の入札 １１：００中・小売売上高 １１：００中・工業生産高 １１：００中・固定資産投資 １１：００中・不動産開発投資 ２３：００米・ＮＡＨＢ（全米住宅建設業者協会）住宅市場指数 ※Ｇ７（主要７カ国）財務相・中央銀行総裁会議（１９日まで） ◇５月１９日 ０５：００米・対米証券投資 ０８：５０日・実