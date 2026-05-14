先月の話ですが、ちょっと時間ができたのでワーケーションってことで長野県上田市の別所温泉まで行ってきました。東京から長野って遠いようで、電車でもバスでも行きやすくて好きなんですよね。週末に1泊2日とかでも気軽に旅行しやすいんですよ。別所温泉に行ったのはたぶん7〜8年ぶり。とてものどかで、ゆっくりとした時間を過ごせました。長野県上田市のご当地グルメ「美味だれ焼き鳥」旅行ではやっぱりその土地の名物を食べたい