【北京共同】ベセント米財務長官は14日、CNBCテレビのインタビューで、米中両政府が人工知能（AI）に関して対話を始めると明らかにした。テロ組織やハッカー集団など「非国家主体」によるAIモデルの悪用を防ぐため、米中間で共通のルール作りを目指すとした。トランプ大統領と中国の習近平国家主席は14日の首脳会談で、AIのリスク管理について協議した可能性がある。ベセント氏は「中国とAI分野で建設的な議論ができるのは、米