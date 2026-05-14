日本野球機構は14日、『SMBC信託銀行 ファーム月間MVP賞』の3・4月度受賞選手を発表。東地区は繁永晟内野手（楽天）、中地区は廣沢新太郎外野手（ハヤテ）、西地区は山中稜真捕手（オリックス）が受賞した。繁永は3・4月度、30試合に出場して、東地区トップの33安打、得点圏打率は東地区2位の.393、打率は4位の.303をマークした。廣沢は3・4月度、25試合に出場し、中地区トップの打率.344、33安打、得点圏打率.375を記録。山中