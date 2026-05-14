Snow Manの佐久間大介さんは5月14日、自身のInstagramを更新。シンガポールでのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真＆動画】佐久間大介の海外オフショット「頭にマーライオンくらうの斬新」佐久間さんは「ポケマルでシンガポール行った時の写真！！」とつづり、12枚の写真と1本の動画を投稿。マリーナ・ベイサンズやマーライオンなど、シンガポール定番の観光名所から自然豊かなエリアまで満喫したようです。佐久間