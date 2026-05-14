きょう午前、富山市の住宅街で子グマのような動物が目撃され、現在、市や猟友会が出没場所を特定するとともに、警察が現場周辺に警戒を呼びかけています。富山市や警察によりますと、きょう午前8時ごろ、富山市米田町で通勤中の市の職員から「子グマのようなものを見た」と警察に通報がありました。現場は小学校や住宅街に近く、現在、市の職員や猟友会が痕跡などを探していて、クマかどうかも含めて確認しています。また、警察も