本日5月14日（木）よる7時54分〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチになります」。VIPチャレンジャーは3回目の挑戦となる中村倫也。過去の戦績は6位、4位と決して好成績ではなく、「わからないっす、値段」と不安気。今回は一品で2万円超の高額メニューが隠れている“ドボンゴチ”だが、果たして大丈夫か？一方、新メンバーの倉科カナは前回ついに初自腹となったが、負けた原因を「佐野（勇斗）君にハメ