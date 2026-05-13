Da-iCEが、新たな”入口”として2025年10月より4都市8公演で開催したアリーナツアー＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-＞のファイナル公演を収録した、LIVE DVD / Blu-ray『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』を本日リリースした。本作には、「CITRUS」、「スターマイン」、「I wonder」をきっかけにDa-iCEを知ってくれた新たなファンに、Da-iCEをより知ってもらう為の”EntranCE(入口)”と位置付けたツアーの本編映像を収録し