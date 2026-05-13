健康保険法などの改正案が審議入りした参院本会議＝13日午前医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は13日、参院本会議で審議入りした。成分や効能が市販薬と似た「OTC類似薬」に追加負担を求める制度の創設が柱。75歳以上を対象に医療費の窓口負担割合を決める際に金融所得を反映する仕組みを徹底する。高市早苗首相は改革の狙いを「将来にわたり安心して医療を受けられる基盤を堅持する」と強調した。OTC類似薬の新