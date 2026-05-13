欅坂46の元メンバーで女優・歌手の平手友梨奈（24）が、5月9日までに自身のInstagramを更新。その“謎すぎる”投稿内容に、一部のファンから戸惑いの声が上がっている。

平手が投稿したのは、ソロ初となる1stアルバム『無表情な表情』の初回プレス盤に封入される応募抽選券で当たる個別オンライントーク会の告知。添えられたビジュアルにはアルバムジャケットとともに《平手友梨奈があなたを占う》という謎のキャッチコピーが記されており、コメント欄には

《占いできるの!?》

《ヤバイ事始めた》

《どうなる？全く想像つかん》

《色んな意味でやめた方が》

《え!?う、占い？》

など、戸惑いの声が相次いでいる。

平手といえば、今年2月に俳優の神尾楓珠（27）との電撃結婚を発表。2人はそれぞれのInstagramで《未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです》と連名のコメントを添え、身を寄せ合うツーショットも公開している。共演歴や交際報道がほとんどなかったことから、突然の報告に驚くファンも少なくなかった。

さらに同月26日には、結婚発表後初となるX投稿も話題に。アップされたのは、パンダのぬいぐるみが背中を向けて佇む一枚のみ。言葉はなく、ただ静かな後ろ姿が映し出されたその写真は、結婚直後の沈黙を破る“意味深な一枚”として大きな反響を呼んだ。

また昨年8月、公式Xで楽曲『I’m human』のビジュアルを公開した際には、金髪のロングヘアに一新し、右腕には三角形を組み合わせたような前衛的な絵柄のタトゥーも。ファンからは《てちタトゥー入れたん？》《タトゥーどんな意味か気になる》といった声が寄せられていた。

「昨年12月に出演した音楽特番『2025FNS歌謡祭』（フジテレビ系）では、衣装の隙間から右肘付近に新たなタトゥーらしきものが見え、ファンの間で話題になっていました。平手さんは欅坂時代から“型にはまらない”イメージが強く、脱退後もアーティストとして独自の表現を貫いています。今回の占い企画も、彼女なりの独特なファン交流のかたちなのかもしれません。驚きや戸惑いがあっても否定的な声が少ないのは、平手さんの世界観がすでにファンの間で共有されているからでしょう」（芸能ライター）

ファンを驚かせながらも惹きつけ続ける平手。その唯一無二の“平手ワールド”は今後も注目を集めそうだ。