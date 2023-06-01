FUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりが、2026年、デビュー20周年を迎える。この同期の2組がお互いの二十歳(ハタチ)を記念して6月20日および21日の2日間、東京ガーデンシアターにてツーマンライブ＜FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜＞を開催する。同公演を前に、スペシャルコラボソング「奇跡じゃない」を6月3日に配信リリースすることが決定した。両者が作詞・作曲