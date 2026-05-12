加藤和樹が今年2026年、アーティストデビュー20周年を迎えた。この記念すべき1年に、加藤和樹は47都道府県ツアー、オーケストラコンサート、対バンTOUR、そしてSpecial LIVE”GIG”やその他様々、怒涛の活動を行う予定だ。さらに9月にミニアルバム『SMASH BOX』のリリース、そこから「Chu La Pa Pan!!!」がすでに先行配信されている。このような活動を前に、加藤和樹の思いを直撃した。◆◆◆──アーティストデ
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