あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「魔法少女まどか☆マギカ」の略語は？「魔法少女まどか☆マギカ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「まどマギ」でした！まどマギとは、テレビアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」の略称です。魔法少女