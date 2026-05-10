富山市郊外の住宅団地で、下水管が40年以上管理されないまま放置され「不明管」となっていたことについて、県は昨夜、住民説明会を開き、今後の対策などについて説明しました。住民説明会には、15世帯15人が参加しました。県は、「不明管」が見つかった経緯や管が直径20センチと小さく、地質的にも大規模な陥没が起きる可能性がないことなどを説明しました。住民からは、自分の家の下に不明管が通っていないか確認する声や、風評被