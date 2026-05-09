「BCNランキング」2026年4月27日〜5月3日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）2位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）3位A5 5G(au)（OPPO）4位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）5位Pixel 10a(au)（Google）6位moto g05（Motorola Mobility）7位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）8位arrows We2