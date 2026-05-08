去年3月に閉校となった岩国高校広瀬分校で8日、伝統の「茶摘み」が行われました。旧岩国高校広瀬分校で行われた「茶摘み」には、岩国高校坂上分校の生徒と錦清流小学校の児童あわせて34人が参加しました。旧広瀬分校の茶垣は1941年に開校した前身の「広瀬農林学校」の初代校長の発案で植えられたもの…以来5月上旬の「茶摘み」が学校の伝統行事となっていました。広瀬分校は去年3月に閉校となりましたが、伝統行事を受け継いでいこ