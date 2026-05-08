「私、進行がんで余命半年って言われて……急に具合が悪くなるかもしれないって」――。映画『急に具合が悪くなる』本予告映像では、岡本多緒演じる舞台演出家・真理と、ヴィルジニー・エフィラ演じる介護施設の施設長・マリー＝ルーが、国境や言葉を越えて深く惹かれ合っていく姿が映し出されている。映画『急に具合が悪くなる』○ヴィルジニー・エフィラと岡本多緒がW主演濱口竜介監督待望の最新作『急に具合が悪くなる』(6月19