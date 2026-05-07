５月９日（土）発売のサッカーダイジェストでは、百年構想リーグで奮闘する東京ヴェルディを大特集!!森田晃樹、松橋優安、城福浩監督のスペシャルインタビューや、山見大登×山田剛綺の特別対談、染野唯月、長沢祐弥、齋藤功佑のストーリー、平畠啓史さんと北澤豪さんがヴェルディについて語り合うスペシャルトーク、今季の戦術解説、ヴェルディの歴史＆レジェンド選手大一覧、岩清水梓らのインタビューを含めたベレーザ企画な