マーベル映画『アベンジャーズ』シリーズのブラック・ウィドウ役で知られるスカーレット・ヨハンソンが、アリ・アスター監督の新作映画『Scapegoat（原題）』に主演することが明らかとなった。米が報じている。 情報筋によると、アスターは脚本も兼任し、『ミッドサマー』（2019）など過去4作品を配給したA24と再タッグを組むという。現時点で物語の詳細は明かされていない。またアス