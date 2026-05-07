【モデルプレス＝2026/05/07】アニメ『超かぐや姫！』に登場するブラックオニキスの帝アキラ、駒沢雷、駒沢乃依が、5月13日発売の雑誌「anan」（マガジンハウス）2495号のスペシャルエディション表紙に登場する。【写真】「超かぐや姫！」かぐや・酒寄彩葉・月見ヤチヨ、仲良し全開バックカバー◆帝アキラ・駒沢雷・駒沢乃依「anan」スペシャルエディション表紙に2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや