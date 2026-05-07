南野拓実が近況を報告

欧州サッカー、フランス1部モナコに所属するMF南野拓実が日本時間7日、自身のインスタグラムを更新。昨年12月に負った左膝前十字靭帯断裂の大怪我からリハビリの過程で、ボールを使用したトレーニングの姿を見せると、日本代表復帰を期待するファンから様々な反響があがっている。

充実感を漂わせた。南野は「一歩一歩、着実に！」と記して、トレーニングの様子を公開。ピッチ上でボールを使って、ドリブルの練習をする姿などを見せた。時折笑顔を見せるなど明るい表情で、最後の写真は筋トレの器具の傍らで自撮りした写真も公開している。

南野は昨年12月21日にフランス杯オセール戦に先発出場したもの前半36分に負傷のため交代。クラブからは前十字靭帯断裂との診断結果を発表され、来月開幕する北中米ワールドカップ（W杯）への出場は絶望的といわれていた。

日本代表では73試合出場26得点。チームに欠かせない大黒柱の一人の元気な姿に、日本ファンからは歓喜の声が続々と寄せられていた。



「タキは有言実行マンだから W杯必ず間に合うと信じてる」

「なんて素敵な笑顔なんよ 間に合ってくれる気しかしない」

「ガチ泣きそう」

「マジで？凄すぎる」

「前十字はここからが勝負らしいから無理しすぎずにやってほしい」

「早いな。ただしっかり治してくれ」

「本気で間に合わせにきてるな これはメンバー入りもあるかも」

「拓実もしかして間に合うん！？」

北中米W杯で日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。運命のメンバー発表は来週15日に行われる。



（THE ANSWER編集部）