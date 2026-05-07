夏のキャンプ、好きですか？私は好きです。ただ正直、困りごとも多い季節でもあります。虫刺されはもちろんのこと、最近特に気になっているのが汗や湿気のこもりによるニオイ。トイレや炊事場などで他のキャンパーに迷惑をかけたくありませんし、入浴施設やスーパーに焚き火臭と混ざった汗のニオイを持ち込むわけにはいきません。紳士ですから（？）。他人に対しては「まあ、夏だしお互い様でしょ！」とは思うけど、自分自身につ