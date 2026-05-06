懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょうの出来事」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。それでは、いくつか過去の5月6日のニュースを見ていきましょう。 【写真を見る】過ぎ去ったきょうを振り返る“ニュースアーカイブス”5月6日の出来事は【岡山】 岡山大学の清水記念体育館竣工式 まずは、65年前。岡山大学に建設されていた清水記念体育館が完成し、竣工式が行われました。この体