俳優の畑芽育が、5日放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』（毎週火曜深0：24）に出演。ゲストで訪れたHYDEとのツーショットに緊張した様子を見せた。【番組カット】トークが盛り上がる畑芽育＆HYDEトークコーナーで、「今夜のアーティストはHYDEさんです、よろしくお願いします。大変、緊張しております」とあいさつ。続けて「というのもですね、きょうは（菊池）風磨さんがお休み中のためですね、