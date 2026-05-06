あす5月7日（木）よる7時〜8時54分 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「空港税関&国税局！隠された真実を探し出せSP」。見どころをご紹介！■カナダから来たアジア好きの夫婦 機械で検知できない密輸品とは!?水際で違法な物品の密輸を防ぐ「空港税関」。木村昴演じる監視官と田中美久演じる係員の前に現れたのはカナダから来た夫婦。パスポートで渡航歴を確認するとアジアへの旅行が多く、荷物も中国や韓国で買った