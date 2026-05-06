放送作家でタレントの野々村友紀子が６日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、２人の娘への「バッキバキ教育法」を明かした。この日は野々村の夫・２丁拳銃の川谷修士、長女の一花さんも一緒に出演。一花さんは、母の教育方針について「中学になる前にスマホを買ってもらったが、９時になったらロックがかかった」と振り返り「皆、夜の時間にグループで話したりするから、『皆夜も使っているよ』と言ったら『皆って誰？具体的に名前