「人生80年時代」は過去の話で、いまは「100年」という話を耳にする。「そんなに長く生きたところで」と思うか、「やりたいことに一つでも多く挑戦できる」と思うかはその人次第。では、人間は何歳まで挑戦が許されるのか――。2013年5月23日、三浦雄一郎さんが80歳で3度目のエベレスト登頂に成功した。世界と日本を驚かせたこの快挙を受け、当時の「週刊新潮」は新たな挑戦を始めたシニア世代に注目。登山やボディービル、合気