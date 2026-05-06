陸上・静岡国際陸上の静岡国際は3日、静岡・エコパスタジアムで行われ、女子400メートルで青木アリエ（日体大4年）が53秒60で日本人トップの2位だった。1年前には、日本記録を上回るタイムをマークし、注目を集めた大会。地元・静岡に凱旋し、堂々の走りを見せた。元気な姿で戻ってきた。雨がパラパラと降り始める中、登場した青木。前半は落ち着いた走りで、後半に追い上げた。観客の声援を受け、最後まで力走。海外選手に次