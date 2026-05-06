米女優のキャメロン・ディアス（53）に第3子となる次男が誕生したことを、夫で米パンクロックバンド「グッド・シャーロット」のベンジー・マッデン（47）が日本時間5日までに自身のSNSで発表した。マッデンは英語で「私たちの3人目の子供、ナウタス・マッデンが誕生したことを発表します。息子よ、世界へようこそ！！」と喜びをつづった。2人は15年に結婚。19年に長女、24年に長男が誕生している。