J3福島の元日本代表FW三浦知良（59）が古巣のユニホームスポンサーを務めることになった。JFL時代の昨季まで所属した東海1部・アトレチコ鈴鹿は4日、カズと縁の深い静岡市内のカルチャースポット「GOALBASE（ゴールベース）」のロゴが左鎖骨部分に入ることを発表した。選手がクラブのスポンサーを務めるのは異例で新たな形での「キングの恩返し」となる。カズがユニホームスポンサーとしてアトレチコ鈴鹿を支援することにな