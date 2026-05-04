異端ともいえる大排気量ハッチバック

自動車の価値観は時代とともに変化していきますが、その変化の波を先取りしすぎたモデルは、当時の評価とは裏腹に後年になって再評価されることがあります。

近年、小型車でありながら質感や走行性能にこだわったモデルが注目されるなか、そうした流れの先駆けとも言える存在を思い起こす人も増えてきました。

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その一台が、2006年にトヨタから登場したハッチバック「ブレイド」です。当時の日本市場において、ハッチバックは実用性を重視した比較的安価な車種という印象が強く、デザインや装備よりも使い勝手が優先される傾向にありました。しかしブレイドは、その常識に対して明確に異なるアプローチを提示したモデルでした。

「大人しくない大人に、ショート・プレミアム」というキャッチコピーが示す通り、この車は単なるコンパクトカーではなく、上質さと個性を求める層に向けて開発されています。 ベースには同じトヨタの「オーリス」がありますが、ブレイドは外観や内装、さらには走行性能に至るまで大幅に手が加えられ、まったく別の価値を持つ車として仕上げられていました。

ボディサイズは全長4260mm×全幅1760mm×全高1505-1530mm、ホイールベース2600mmと、日常使いに適した取り回しの良さを保ちながらも、全幅は3ナンバーサイズとなっており、視覚的にもゆとりを感じさせます。

外観には専用の「b」エンブレムが与えられ、ヘッドライトやテールランプのデザインには当時の「クラウン」を思わせる要素が取り入れられていました。

さらにメッキパーツやシルバーの加飾が随所に配置され、コンパクトカーの枠を超えた高級感を演出しています。

内装に目を向けても、そのこだわりは明らかです。天井には大きなイルミネーションが備えられ、柔らかな光で室内を包み込みます。

この演出はまるでラウンジのような雰囲気を生み出し、乗員に特別な時間を提供します。シートにはスエード調人工皮革と本革を組み合わせた素材が用いられ、触れた瞬間に上質さを感じられる仕上がりです。

さらにチタン調のパネルや質感の高い樹脂素材などが各所に使われており、細部に至るまで丁寧に作り込まれていることが分かります。

装備面でも当時としては珍しい工夫が見られ、大容量のセンターコンソールボックスなど、使い勝手と高級感を両立した設計がなされていました。

こうした要素は、単に見た目の豪華さだけでなく、日常の中での満足度を高める役割も果たしていると言えるでしょう。

走行性能に関しても妥協はありません。標準仕様には2.4リッター直列4気筒エンジンが搭載され、CVTとの組み合わせによりスムーズで力強い走りを実現しています。

FFと4WDの選択肢が用意されていた点も、多様なニーズに応える工夫の一つでした。そして発売から1年後には、さらに強烈な個性を持つ「ブレイドマスター」が追加されます。

このモデルには3.5リッターV6エンジンが搭載され、最高出力280馬力、最大トルク344Nmという圧倒的な性能を誇りました。

コンパクトなボディにこれほど大排気量のエンジンを組み合わせた例は当時でも非常に珍しく、まさに異色の存在でした。

専用サスペンションや大型ブレーキ、17インチタイヤによって足回りも強化されており、高級感だけでなく本格的な走りも楽しめる仕上がりとなっています。

さらに、スポーティ志向のSパッケージや、上質さを重視したLパッケージなど、複数のグレードが用意されていたことも特徴です。

ユーザーは自分の好みに合わせて選択することができ、幅広い層に対応しようという意図が感じられます。

しかし、このように意欲的な内容を持っていたにもかかわらず、ブレイドは販売面では苦戦を強いられました。

発売当初は月販3000台を超える好スタートを切ったものの、コンパクトカーに高級感を求めるという価値観が当時はまだ一般的ではなく、価格の高さもあって次第に販売は伸び悩むようになります。その結果、わずか6年で生産終了となり、後継モデルも登場しませんでした。

とはいえ、現在の視点で見ると、ブレイドのコンセプトは決して間違っていなかったと言えるでしょう。

近年では小型車でも質感や走行性能を重視する流れが確実に広がっており、いわゆるプレミアムコンパクトというカテゴリーがしっかりと根付いています。ブレイドはその潮流を先取りしていた存在だったのです。