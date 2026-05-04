【モデルプレス＝2026/05/04】歌手でタレントの中川翔子が5月3日、自身のInstagramを更新。双子の日常を公開し、話題となっている。【写真】双子出産の40歳美人歌手「仲の良さが可愛い」おもちゃで遊ぶ息子たち◆中川翔子、双子の日常を公開中川は「7か月になりハイハイも素早くなり、弟くんがお兄ちゃんにのしかかり おもちゃで遊び 可愛い双子デイズ」とつづり、写真を投稿。おすわりやハイハイの姿で、おもちゃを選ぶ様子を公開