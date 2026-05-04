5月2日、3日の2日間にわたって宝来屋 ボンズアリーナで開催された福島ファイヤーボンズvs熊本ヴォルターズの「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」クォーターファイナルに、NBA選手のクリス・ミドルトン（ダラス・マーベリックス）が観戦に訪れたようだ。 ミドルトンはテキサスA＆M大学出身の34歳。「NBAドラフト2012」でデトロイト・ピストンズから2巡目全体39位指名を受け