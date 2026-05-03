【モデルプレス＝2026/05/03】タレントの若槻千夏が2日、フジテレビ系「指原千夏」（毎週土曜24時45分〜）に出演。父の職業を告白した。【写真】41歳タレント「おしゃれな髪型」大人っぽい新ヘア◆若槻千夏、本名で活動しなかった理由若槻は自分の子どもにもし芸能界に入りたいと言われたら応援すると宣言。その理由について、自身がスカウトされたときに母には話したが、グラビア活動を父に反対されると思い「嘘ついた人生だった