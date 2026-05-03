「わからないことがあったら、とりあえずChatGPTに聞く」--そんな行動が、特に若者の間では、いつの間にか当たり前になった。メールの返信、企画書の作成、レポートの要約など、かつては自分の頭で考えていた作業の多くを、ChatGPTやGeminiなどの生成AIに任せる人が急激に増えている。だが、その“便利さ”の裏で、見過ごせない変化が起きている。人間の「思考力」そのものが、静かに侵食されているのではないか。言語と脳のメカニ