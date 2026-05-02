【モデルプレス＝2026/05/02】女優のともさかりえが5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開した。【写真】46歳美人女優「食欲そそる」豚汁と塩むすびが並んだ朝食公開◆ともさかりえ、朝食公開ともさかは「朝ごはんは豚汁と塩むすび」と朝食の献立を紹介。具だくさんの豚汁と大きな海苔が巻かれた塩むすびが並んだ食卓を公開した。◆ともさかりえの投稿に反響この投稿に、ファンからは「食欲そそる」「身体が温ま