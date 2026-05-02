開催：2026.5.2 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 7 - 2 [ドジャース] MLBの試合が2日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとドジャースが対戦した。 カージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレ、対するドジャースの先発投手はエメ・シーハンで試合は開始した。 1回裏、ピッチャー エメ・シーハンがボークでカージナ