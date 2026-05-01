普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「抗う」はなんて読む？「抗う」という漢字を見たことはありますか？普段はなかなか目にしない漢字ですが、強い意志を表す言葉です。いったい、「抗う」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、も