元トップグラドルのなつこが、りゅうせいの料理に励む姿に「ギャップが良かった」と好感を示すと、りゅうせいも「キュンとした」と想いを交わし合った。【映像】美しすぎる元トップグラドルのビジュアル（スタイル抜群の水着姿も）4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチ