俳優の山下智久が30日、都内で開催された映画『正直不動産』完成披露試写会に、福原遥、市原隼人、泉里香、長谷川忍、見上愛、倉科カナ、高橋克典、草刈正雄、川村泰祐監督と共に出席。本作に対する思いを語った。【写真】山下智久、福原遥、市原隼人ら『正直不動産』メンバーずらり！本作は、ひょんなことから“うそがつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月