◇出場選手登録【西武】石井一成内野手【阪神】西勇輝投手【DeNA】篠木健太郎投手【巨人】ウィットリー投手【中日】マラー投手【広島】玉村昇悟投手◇同抹消【日本ハム】西川遥輝外野手【楽天】ワォーターズ内野手【西武】仲田慶介内野手【DeNA】島田舜也投手【中日】櫻井頼之介投手【広島】中村奨成外野手