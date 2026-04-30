ＮｅｗＪｅａｎｓの所属事務所・ＡＤＯＲ（アドア）から契約を解除されたダニエルの実母と、ＡＤＯＲ前代表のミン・ヒジン氏がそれぞれ所有する不動産の仮差し押さえ申請が裁判所によって認められたことが確認されたと３０日、現地メディアのテンアジアなどが報じた。記事によるとソウル中央地裁は、ＡＤＯＲがダニエルの母親とミン前代表を相手取り提起した不動産仮差し押さえの申請を、２月２日に認めていたという。全体の請