30日朝、潟上市天王の県道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと30日午前9時40分ごろ、潟上市天王字下浜山の県道の道路わきにクマ1頭がいるのを、車で走っていた秋田市の40代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは50メートルほどの場所です。警察は関係機関に連絡するとともに、パトカーで現場付近を警戒し住民に注意を呼び